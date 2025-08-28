Связь веснушек и онкологии. Россиянам объяснили, когда стоит обратиться к врачу

Косметолог Рябинова: веснушки почти никогда не перерождаются в злокачественные

Веснушки не опасны с точки зрения онкологических заболеваний, но являются маркером других проблем с кожей. Косметолог Наталья Рябинова сообщила об этом aif.ru .

Она заявила, что веснушки стабильны, в отличие от потенциально опасных новообразований. Их яркость меняется в зависимости от сезона, края ровные, локализация — на открытых участках тела. К врачу, по мнению Рябиновой, стоит обратиться, если эти пигментные пятна появятся после 40 лет.

«С точки зрения онкологии веснушки не представляют прямой угрозы: они практически никогда не перерождаются в злокачественные образования. Их отличие от родинок заключается именно в отсутствии пролиферации клеток», — сказала косметолог.

Однако наличие веснушек свидетельствует о высокой чувствительности кожи и склонности к солнечным ожогам. Их владельцам Рябинова посоветовала использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и не выходить на улицу на пике солнечной активности.

Ранее хирург-онколог Антон Елкин сообщил, что ультрафиолетовое излучение опасней всего для людей с кельтским фототипом. У них светлая кожа, рыжие волосы и веснушки.