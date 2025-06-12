Россиянам дали советы по выбору мороженого

Роскачество перечислило признаки, на которые стоит обратить внимание при покупке мороженого. Об этом пресс-служба организации рассказала RT .

«Классический пломбир должен обладать чистым, сладким вкусом, возможно, с ароматом ванили. Структура должна быть плотной и кремообразной, без комочков и кристаллов льда. Цвет продукта может быть от молочно-белого до кремового оттенка, допускаются также вкрапления частиц коричневого цвета», — отметили специалисты.

При выборе мороженого в шоколадной глазури важно обратить внимание на ее состояние. Глазурь не должна быть сильно повреждена, иметь белый налет или точки. Эти признаки могут указывать на нарушение технологии производства или неправильное хранение продукта. Деформация лакомства свидетельствует о несоблюдении условий хранения или истечении срока годности.

Роскачество также рекомендует внимательно читать состав при выборе мороженого.

«Продукт должен содержать не менее 40% молока, а остальное — это немолочная часть, за исключением растительных жиров. Классическое мороженое, например молочное, сливочное и пломбир, не может содержать растительные жиры», — отметили эксперты.

В мороженом можно использовать заменитель молочного жира, но его доля не должна превышать 50% от общего количества в продукте.

Собеседники RT пояснили, что в состав мороженого обязательно войдут стабилизаторы. Они обеспечивают его сохранность, устойчивость к таянию, предотвращают усадку и помогают сохранить форму.

Ранее стало известно, что около 49% россиян предпочитают обычный ванильный пломбир. На втором месте по популярности оказалось эскимо на палочке — за него проголосовали 17% россиян.