Около 49% россиян рассказали, что предпочитают обычный ванильный пломбир

Во вторник, 10 июня, праздновался Всемирный день мороженого. История замороженных десертов началась около 3000 лет назад в Китае, а в продаже мороженое появилось 10 июня 1786 года. В честь праздника сайт KP.RU решил провести опрос и выяснить, какое мороженое предпочитают россияне.

Результаты показали, что 49% опрошенных отдают свое предпочтение обычному ванильному пломбиру. Некоторые участники отметили, что мороженое казалось особенно вкусным в детстве, поэтому лучшее мороженое — то, что связано с детскими воспоминаниями.

На втором месте по популярности оказалось эскимо на палочке — за него проголосовали 17% россиян. Многие подчеркнули, что нет ничего лучше мороженого, покрытого качественным шоколадом.

Третье место разделили крем-брюле и шоколадное мороженое, каждый вариант набрал по 16% голосов.

Лишь 2% опрошенных выбрали вариант «другое», перечислив множество разнообразных видов мороженого, включая ореховое, щербет, фруктовое сливочное и фруктовый лед, а также мороженое с различными добавками и начинками.

Всего в исследовании приняли участие 10,5 тысячи человек.