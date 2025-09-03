Россиян призвали провериться на опасное заболевание легких

Россиянам следует массово провериться на опасное заболевание — хроническую обструктивную болезнь легких. Для этого необходимо сделать спирометрию, сообщил Lenta.ru академик РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Зачастую пациентам с «кашлем курильщика» ставят хронический бронхит, сказал врач.

«Если же посмотреть на этих больных, у многих из них десятилетний стаж курения. Достаточно сделать спирометрию и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ», — объяснил он.

Авдеев призвал провериться всех курильщиков в возрасте от 40 лет.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова также отметила, что «кашель курильщика» является главным признаком ХОБЛ.