«Кашель курильщика» назвали симптомом опасной болезни

Прозванное «кашлем курильщика» состояние, когда при спазмах отходит мокрота, а после возникает сильная одышка, является главным симптомом хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом сайту aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она подчеркнула, что подобные симптомы возникают даже у некурящих людей, если они постоянно находятся в пыльном помещении или в наполненном воздухе мелкими частичками.

К возникновению ХОБЛ также может привести дефицит витамина C или недостаточность питания.

В качестве профилактики Чернышова рекомендовала больше физических нагрузок, а также полный отказ от курения, если у человека есть никотиновая зависимость.

«От этого зависит, сколько еще лет он проживет. Чем дольше он курит, тем меньше у него останется в запасе времени жизни. Бросать курить нужно на любой стадии заболевания», — подчеркнула терапевт.

Врач добавила, что также важно обратиться к специалисту, который назначит лечение. Следовать этим рекомендациям нужно без всяких вопросов. ХОБЛ опасен тем, что при каждом случае обострения объем легочной ткани сокращается, что ухудшает состояние пациента.

Диагноз хронической обструктивной болезни легких поставили российскому актеру Михаилу Ефремову, отбывавшему наказание в белгородской колонии после пьяной аварии в центре Москвы, в которой погиб курьер Сергей Захаров.

Представляющий интересы артиста адвокат Юрий Падалко в комментарии 360.ru заявил, что как только Ефремов выйдет по условно-досрочному освобождению, то он тут же ляжет в больницу. Защитник пояснил, что в колонию приезжали врачи-пульмонологи, но базы для лечения управление ФСИН предоставить не смогло.