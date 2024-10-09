Россиян призвали мыть фрукты из-за вируса Марбург

Вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы и другие фрукты. Об этом врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил в ходе беседы с «Вечерней Москвой» .

«Все фрукты и овощи, которые покупаются в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг есть на кожуре плода», — сказал он.

Эксперт отметил, что вирус Марбург, как и другие геморрагические инфекции, может передаваться через близкий контакт с зараженным животным, который является переносчиком инфекции.

Вознесенский также предупредил, что лихорадкой сложно заразиться воздушно-капельным путем. Это может произойти только в том случае, если человек с ослабленным иммунитетом контактировал с зараженным.

Ранее зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко предположил, что вирус Марбург может появиться в России из-за частых поездок граждан за рубеж.