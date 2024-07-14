Россиян предупредили об усилении побочных эффектов лекарств в жару

AP: жара повышает риск побочных эффектов антидепрессантов и аспирина

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Жаркая погода увеличивает риск побочных эффектов некоторых лекарств, а также может привести к неисправности ручек-шприцов и взрывам ингаляторов. Об этом написало издание The Associated Press.

При повышенной температуре воздуха прием таблеток для снижения давления может привести к обезвоживанию, а бета-блокаторы могут снизить приток крови к коже, что приведет к уменьшению чувствительности к жаре.

«Антидепрессанты, аспирин и обезболивающие могут помешать телу нормально охлаждаться. Также сочетание жары и некоторых лекарств может привести к головокружению и падению», — сообщило издание.

Врач Марина Бережная рассказала, что нужно положить в дорожную аптечку, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и безопасно. В первую очередь нужно запастись препаратами, которые человек пьет на постоянной основе.

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