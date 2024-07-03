Врач Бережная рассказала, что во время путешествия важно правильно сформировать дорожную аптечку

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная в беседе с «Известиями» рассказала, что нужно положить в дорожную аптечку, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и безопасно.

В первую очередь медик призвала взять достаточное количество препаратов, которые вы принимаете на постоянной основе. Бывает, что нет возможности эти лекарства приобрести в стране пребывания, поэтому их лучше брать с запасом.

«Не забудьте взять с собой жаропонижающие препараты, которые помогут быстро справиться с повышением температуры, жаром, ознобом и другими неприятными симптомами», — добавила Бережная.

В заключение врач посоветовала взять антигистаминные препараты новейшего поколения, чтобы избежать пищевых аллергий в новой стране.

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