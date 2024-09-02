Россиян предупредили об «осенних» болезнях и вирусах среди школьников

В осенне-зимний период здоровье и иммунитет школьников подвергаются испытаниям, так как резко растет число инфекционных заболеваний. Об этом «Газете.ru» заявила педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина.

В первую очередь в это время фиксируются случаи ОРВИ — острых респираторных вирусных инфекций. Вызвать их могут разные вирусы: риновирус, аденовирус, грипп, парагрипп, РС-вирус, Covid-19 и другие.

В зависимости от вируса-возбудителя ОРВИ может протекать как с легкими симптомами, так и с долгой лихорадкой и осложнениями. По словам эксперта, эта болезнь проходит сама, но пациентам все равно требуется наблюдение врача и симптоматическая терапия.

«Это не исключает необходимости динамического наблюдения врачом за ребенком, в некоторых случаях верификации возбудителя — во избежание развития возможных осложнений или присоединения бактериальной инфекции», — подчеркнула Малыгина.

В осенне-зимний период у школьников также может развиваться атипичная пневмония из-за микоплазм и хламидий. По словам врача, еще одной опасностью являются кишечные вирусы. В качестве примера она привела ротовирус, который вызывает вирусный гастроэнтерит.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев в качестве профилактики заболеваний посоветовал следить за индексом массы тела и заниматься спортом. Он подчеркнул, что это обеспечит работу иммунной системы и эффективную защиту от инфекций.