Врач Хорошев посоветовал следить за индексом массы тела, чтобы не заболеть осенью

Перед началом осени крайне важно обратить внимание на свое здоровье, чтобы быть готовым к холодам и избежать заболеваний. Врач-невролог Павел Хорошев поделился с Инфо24 рекомендациями, как этого достичь.

Он отметил, что индекс массы тела — один из ключевых факторов, влияющих на общее состояние здоровья. Врач подчеркнул необходимость контроля за своим весом. Правильный индекс массы тела способствует хорошему самочувствию, обеспечивает надлежащую работу иммунной системы и эффективную защиту от инфекций, что имеет большое значение.

В современном обществе ожирение и болезни, связанные с ним, такие как диабет, представляют собой серьезную угрозу для здоровья человека. Поэтому крайне важно привести свое тело в форму. Регулярные занятия спортом и умение считать калории, что стало проще благодаря множеству доступных приложений, являются актуальными шагами в этом направлении.