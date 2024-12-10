Россиян предупредили об опасности смешивания алкоголя с энергетиками

Сочетание спиртных напитков с энергетиками существенно повышает риск отравления алкоголем. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова в беседе с Lenta.ru .

По ее словам, в энергетических напитках содержится много сахара и кофеина, которые маскируют признаки опьянения.

«Это делает риск алкогольного отравления гораздо выше, так как человек может пить больше, не осознавая, насколько он пьяный», — сказала Майорова.

Также врач назвала особенно вредным смешивание спиртного с газировкой. Газы ускоряют всасывание алкоголя в кровь, что приводит к стремительному опьянению. Еще такие коктейли очень калорийные и сильнее обезвоживает организм.

Ранее нутрициолог Ольга Воробьева посоветовала пить больше минеральной воды или рассола во время похмелья, а также воздержаться от сладкой газировки и чая. Еще не стоит подвергать себя дополнительным нагрузкам, например, не идти в баню, чтобы не ухудшать ситуацию с потоотделением.