Нутрициолог Воробьева посоветовала пить больше минеральной воды или рассола, чтобы избавиться от похмелья

После употребления алкоголя важно правильно восстановить организм, а не подвергать его дополнительной нагрузке. К примеру, следует отказаться от посещения бани, чтобы не усугубить ситуацию с потоотделением, рассказала нутрициолог Ольга Воробьева сайту Newsnn.ru.
Она отметила, что рассол и минеральная вода помогут гидратировать организм, а вот газировки и крепкий чай могут произвести обратный эффект. Кроме того, следует ограничить употребление анальгетиков. Препараты по типу парацетамола тормозят выведение алкоголя и вредят желудку, приводит слова специалиста передала «Вечерняя Москва».
Во время похмелья лучше всего проводить время на свежем воздухе и отказаться от гаджетов. Ускорить восстановление поможет качественный сон, резюмировала Воробьева.
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