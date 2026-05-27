Россиян предупредили об опасности передозировки валерьянкой

Валерьянка может вызвать передозировку, а в сочетании с алкоголем есть и риск комы. Об этом ТАСС заявил замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета доктор биологических наук Михаил Хвостов.

В качестве симптомов тяжелой передозировки он назвал спутанность сознания, галлюцинации, рвоту и парадоксальное возбуждение.

Специалист предупредил, что превышение рекомендованных доз может обернуться не только сонливостью, но и тяжелыми нарушениями работы сердца и нервной системы.

«В медицинской литературе не зафиксировано смертельных случаев исключительно от передозировки валерианой, однако в сочетании с алкоголем или другими седативными средствами она может привести к коме», — подчеркнул Хвостов.

Ранее врач Дарья Елисеева рекомендовала запивать лекарства только водой. Она объяснила, что сладкая газировка может досрочно растворить защитную оболочку капсулы.