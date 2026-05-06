Врач Елисеева предупредила, что употребление некоторых напитков вместе с лекарствами может привести к реанимации

Врач Дарья Елисеева сообщила РИАМО о возможных рисках при запивании лекарств не водой. Она рассказала, что употребление некоторых напитков вместе с медикаментами может привести к серьезным последствиям.

По словам врача, грейпфрутовый сок содержит фуранокумарины, которые блокируют ферменты в кишечнике и печени. Эти ферменты отвечают за расщепление множества препаратов. В результате лекарство не утилизируется, а накапливается в крови, что может привести к тяжелой передозировке, поражению печени и остановке сердца, написал «Петербургский дневник».

Также Елисеева отметила, что сладкая газировка может досрочно растворить защитную оболочку капсулы, из-за чего вещество высвободится не в кишечнике, а агрессивно подействует на слизистую желудка, провоцируя язву.

Другие соки, такие как яблочный или апельсиновый, могут изменить pH среды и нарушить работу транспортных белков, делая всасывание препаратов непредсказуемым. По мнению специалиста, единственным безопасным растворителем для любых лекарственных средств является стакан чистой негазированной воды.