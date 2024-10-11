Россиян предупредили об опасности мозолей

Обыкновенна мозоль может привести к развитию опасной инфекции. Об этом заведующая детским инфекционным отделением Мытищинской больницы Раиса Попова рассказала в беседе с «Радио 1» .

«Мозоль может стать источником рожи. Это заболевание вызывается стрептококками, и у людей есть факторы риска: сахарный диабет, хронические дерматозы, тонзиллиты, отиты», — объяснила она.

По словам инфекциониста, рожа и ОРВИ обладают схожими симптомами, но отличительные свойства есть. Повышается потливость, а на ногах появляется розовое пятнышко. Впоследствии оно превращается в большое красное пятно.

Для исключения подобных ситуаций Попова рекомендовала соблюдать правила личной гигиены и следить за чистотой кожи. Если мозоль появилась, нужно ждать пока она сама пройдет. Во время ношения обуви мозоль лучше заклеивать пластырем с ватной подушечкой.

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