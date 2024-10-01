Ортопед Шохирев: походка вразвалочку — признак проблем с тазобедренными суставами
Нарушения в опорно-двигательной системе сопровождаются развитием типичных изменений ходьбы. Об этом рассказал травматолог-ортопед Роман Шохирев в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, походка вразвалочку свидетельствует о слабости мышц спины и нижних конечностей. Еще одна возможная причина — проблемы с тазобедренными суставами.
Врач также рассказал о существовании анталгической походки. Человек начинает хромать, пытаясь не переносить вес на «больную» сторону, пояснил медик.
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