Россиян предупредили об опасности летних напитков со льдом

Летние напитки со льдом могут представлять опасность, если во время их приготовления не соблюдались гигиенические процедуры. Об этом ТАСС заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Она уточнила, что напиток может содержать возбудителей опасных инфекций, если лед делали из некипяченой водопроводной воды или использовались грязные формы.

«Кроме того, влияет состояние ледогенераторов — если они редко проходят санитарную обработку, это повышает риск возникновения кишечных заболеваний у потребителей», — отметила Спеценко.

По ее словам, низкая температура подавляет рост большинства бактерий, но не убивает их. Она также напомнила о перекрестных загрязнениях, возникающих, если лед в открытых лотках хранить рядом с мясом или рыбой.

Ранее диетолог Ирина Писарева предупредила, что слишком холодная вода может быть вредна для здоровья. Из-за резких перепадов температур могут образовываться трещины на эмали зубов.