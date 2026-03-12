Диетолог Писарева указала на опасность привычки пить воду со льдом

Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о потенциальных опасностях привычки пить воду со льдом. Несмотря на распространенные убеждения о пользе такого напитка, его воздействие на здоровье может быть негативным.

По словам эксперта, вода со льдом приводит к резким перепадам температуры, что опасно для здоровья.

«Могут образоваться микротрещины на эмали зубов, а люди с чувствительными зубами могут почувствовать острую боль», — заметила Писарева.

Кроме того, у людей с проблемами ЖКТ вода со льдом способна вызвать спазмы гладкой мускулатуры и усилить болевые ощущения. Также повышается риск простудиться.