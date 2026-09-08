Россиян предупредили об опасности ИИ в роли психотерапевта

Искусственный интеллект не способен заменить психотерапевта и может усугубить состояние человека, если начнет подтверждать его тревоги или ошибочные убеждения. Об этом сообщил главный редактор Runet Владимир Зыков, передает RT .

Зыков пояснил, что пользователь может принять ответы нейросети за мнение специалиста, хотя ИИ не умеет достоверно оценивать психическое состояние. Модель способна поддержать разговор, помочь сформулировать мысли и дать общую информацию, но не ставит диагнозы.

«Если человек приходит с сильным подозрением, страхом или уже готовой версией происходящего и постоянно ищет ей подтверждение, существует риск, что модель начнет эту версию подкреплять», — отметил Зыков.

По его словам, особенно опасно полагаться на ИИ при тяжелой депрессии, мании, психозе, параноидальных идеях и вопросах назначения лекарств. Ошибка в таких ситуациях может иметь серьезные последствия.

Эксперт посоветовал использовать нейросети только как дополнительный инструмент: чтобы выговориться, сформулировать проблему или подготовиться к разговору с врачом. Профессиональную помощь ИИ заменить не может.