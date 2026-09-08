Россиян предупредили об опасности ИИ в роли психотерапевта
Искусственный интеллект не способен заменить психотерапевта и может усугубить состояние человека, если начнет подтверждать его тревоги или ошибочные убеждения. Об этом сообщил главный редактор Runet Владимир Зыков, передает RT.
Зыков пояснил, что пользователь может принять ответы нейросети за мнение специалиста, хотя ИИ не умеет достоверно оценивать психическое состояние. Модель способна поддержать разговор, помочь сформулировать мысли и дать общую информацию, но не ставит диагнозы.
«Если человек приходит с сильным подозрением, страхом или уже готовой версией происходящего и постоянно ищет ей подтверждение, существует риск, что модель начнет эту версию подкреплять», — отметил Зыков.
По его словам, особенно опасно полагаться на ИИ при тяжелой депрессии, мании, психозе, параноидальных идеях и вопросах назначения лекарств. Ошибка в таких ситуациях может иметь серьезные последствия.
Эксперт посоветовал использовать нейросети только как дополнительный инструмент: чтобы выговориться, сформулировать проблему или подготовиться к разговору с врачом. Профессиональную помощь ИИ заменить не может.