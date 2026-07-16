Россиян предупредили об опасности безглютеновой диеты

Самовольный переход на безглютеновое питание может обернуться нехваткой витаминов группы В, железа, цинка и растительных волокон. Об этом предупредили РИА «Новости» в Роскачестве.

«Безглютеновая диета нужна только тем, кому она назначена врачом. Для здоровых людей отказ от глютена без показаний может привести к дефициту витаминов группы В, железа, цинка и пищевых волокон», — заявили в организации.

Там отметили, что большая часть страшных историй о вреде глютена — миф от маркетологов.

В организации завершили исследование безглютеновых продуктов в России. Проверили 29 товаров 21 торговой марки в пяти группах: печенье, макароны, хлебцы, мука и овсянка.

Все протестированные продукты уложились в норматив по глютену (не выше 20 миллиграмм на килограмм). В 26 из 29 глютена вообще не оказалось, в трех единицах обнаружили его минимальные следы, которые значительно ниже допустимого уровня.