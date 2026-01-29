Нутрициолог Бакулина развеяла миф о необходимости отказа от глютена и сахара

Нутрициолог Татьяна Бакулина поделилась с ИА «Время Н» принципами здорового питания и предостерегла от распространенных ошибок.

По словам эксперта, многие ошибочно считают, что глютен, молоко и сахар — самые вредные продукты, от которых нужно отказаться. Однако, если нет индивидуальных противопоказаний, можно употреблять любые блюда в умеренных количествах.

«Есть мнение, что главное — считать калории, а остальное — второстепенно. Но важнее все-таки качество. При строгих диетах люди часто сталкиваются с дефицитом полезных веществ, а это негативно влияет на самочувствие и здоровье», — добавила специалист.

Она рекомендовала придерживаться принципа сбалансированной тарелки: половину порции должны составлять свежие овощи, зелень и ягоды, одну четвертую часть — белки, вторую четвертую — сложные углеводы, также можно добавить умеренное количество полезных жиров.