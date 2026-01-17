Россиян предупредили об онкорисках из-за колбасы

Любители бутербродов с колбасой рискуют в долгосрочном плане столкнуться с довольно неприятными последствиями — развитием колоректального рака. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

По ее словам, колбаса, ветчина и сосиски относятся к первой группе канцерогенов. При ежедневном употреблении переработанного мяса риск развития колоректального рака увеличивается на 18% на каждые 50 граммов.

«Виноваты нитриты или нитраты, которые в желудке могут превращаться в нитрозамины, а также канцерогены, образующиеся при копчении и жарке», — пояснила она.

В колбасах содержатся трансжиры и насыщенные жиры. При их чрезмерном употреблении они повышают уровень «плохого» холестерина в крови. Возрастает риск инсульта и инфаркта миокарда, так как сужаются артерии из-за появления на стенках сосудов атеросклеротических бляшек.

Ранее Тен призвала употреблять колбасу не чаще одного-двух раз в неделю, сочетая ее со свежими овощами и цельнозерновым хлебом.