Почти 80% стоматологий в Москве работают с нарушениями или нелегально

«Известия»: 78,5% стоматологий Москвы работают нелегально или с нарушениями

Около половины стоматологических клиник в России работает нелегально или с нарушениями: у них нет лицензий или регистрации в системах мониторинга товаров и лекарств. Об этом сообщили «Известия» .

По данным исследования ОПИ на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств, в десятку регионов с наибольшим числом нарушений вошли Санкт-Петербург (80%), Москва (78,5%), Свердловская (72%) и Челябинская области (67,2%), Татарстан (65,4%), Омская (62,2%), Воронежская (61,4%), Нижегородская (59%), Новосибирская (59%) и Самарская области (54,4%).

Общественные активисты просят первого вице-премьера Дениса Мантурова разрешить внеплановые проверки частных стоматологических клиник и остановить их работу, если будут выявлены нарушения.

Отсутствие лицензии и регистрации в государственных системах часто указывает на нехватку у клиники подходящих помещений, оборудования и квалифицированного персонала, пояснил глава ОПИ Олег Павлов.

«Также используются лекарственные препараты и медицинские изделия неизвестного происхождения, не обеспечивая безопасность пациентов», — добавил он.

Закупки по сомнительным схемам повышают риск использования лекарств, ввезенных с нарушениями температурного режима. Это делает препараты неэффективными или опасными для пациентов, есть угроза анафилактического шока.

В Стоматологической ассоциации России проблему признали. Там подчеркнули, что в стране нет государственной политики в этой сфере.

«В каждом из 89 субъектов стоматологи работают по своим правилам. Поэтому, конечно, порядок нужно наводить», — заявил вице-президент ассоциации Валерий Леонтьев.

Ранее стоматолог Светлана Еловая рассказала, что россияне стали чаще ездить в Киргизию для лечения зубов и протезирования. Популярностью пользуется полная санация рта.