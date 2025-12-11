Россиян предупредили о вспышке агрессивного гриппа, поражающего за пару часов

В России зафиксировали резкий рост заболеваемости агрессивным гриппом А. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, даже вакцинация не всегда справляется с мутировавшим вирусом, саму болезнь прозвали пятидневной из-за ее тяжелого и быстрого течения.

«Вспышка гонконгского гриппа в России поражает взрослых за пару часов. У заразившихся резко подскакивает температура до 38-40 градусов и появляются боли по всему телу. Длится около пяти дней. Эта болезнь — мутировавший грипп А», — написали авторы поста.

У детей состояние ухудшается за 15-30 минут, болезнь сопровождается слабостью, покраснением глаз и ломотой в теле.

По словам доктора Александра Мясникова, вспышка гонконгского гриппа в России может привести к массовому переходу на удаленку для сдерживания вируса.