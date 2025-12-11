Мясников заявил о возможном переходе на удаленку из-за гриппа

Вспышка гонконгского гриппа в России может привести к массовому переходу на удаленную работу для сдерживания вируса. Такое предположение высказал врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН .

По его словам, подобная мера рассматривается, если ситуация с заболеваемостью примет серьезный характер. Однако медик сомневается в оправданности такого шага на текущем этапе.

«Если будет серьезная пандемия, такая мера возможна», — отметил Мясников.

Наиболее уязвимыми перед вирусом он назвал пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Врач пояснил, что гонконгский грипп относится к штамму A/H3N2, именно его разновидности сейчас широко распространены в стране.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что циркулирующие штаммы птичьего гриппа не могут вызвать пандемию, которая была бы опаснее COVID-19.