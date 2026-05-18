Россиян предупредили о вреде яичных белков

Специалист по питанию Ким предупредила о вреде яичных белков для почек

Обилие яичных белков в ежедневном рационе может негативно влиять на работу почек. Об этом РИА «Новости» сообщила доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.

Спортсмены часто едят много белков, выбрасывая желтки, но в отдельных случаях это создает дополнительную нагрузку на почки.

«И этим делом увлекаться нельзя, если есть заболевания почек», — отметила собеседница агентства.

При этом яичный белок считается эталонным, поскольку он почти полностью усваивается и содержит все необходимые аминокислоты. Специалист также добавила, что яичный желток не вреден, кроме того, богат различными витаминами.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что обычные куриные яйца способны защитить мозг от возрастной деменции.