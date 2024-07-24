Мурашко раскрыл причину «омоложения» россиян

Глава Минздрава Мурашко заявил, что россияне чувствуют себя моложе на 10 лет

Возраст у россиян сместился на 10 лет назад. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в беседе с журналистами на форуме «Здоровое общество».

«Сегодня возраст сместился. Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами, их сравнивают с 30-летними», — процитировало министра РИА «Новости».

По словам Мурашко, это связано с нормальным развитием здравоохранения и бережным отношением к своему здоровью.

Ранее Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения заявила, что дистанционные консультации медиков, находящихся не в больницах, избавят от недостатка медработников. Также благодаря этому к работе смогут подключиться врачи в декрете. Организация обратилась к Мурашко и попросила его разрешить подобные консультации.