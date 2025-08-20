Россиян предупредили о возвращении свиного и гонконгского гриппа

Врач Коновалов: В России в новом сезоне ожидаются гонконгский и свиной грипп

В эпидсезоне 2025–2026 годов в России прогнозируется рост заболеваемости гонконгским (H3N2) и свиным (H1N1) гриппом. Об сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов Агентству городских новостей «Москва» .

По его словам, ВОЗ рекомендовала включить штаммы этих вирусов в состав сезонных вакцин для северного полушария. Коновалов отметил, что данные вирусы могут вызывать высокую температуру и серьезные осложнения, включая миокардит и воспаление почек.

Кроме того, в осенне-зимний период ожидается подъем риновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекций. Врач подчеркнул, что вакцинация, которая уже доступна с августа, помогает снизить риск тяжелых форм гриппа и осложнений.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье началась кампания по вакцинации детей от гриппа.