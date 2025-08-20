Вакцинация детей от гриппа началась в Подмосковье

В Подмосковье началась кампания по вакцинации детей от гриппа. Медицинские учреждения области уже обеспечены первой партией современной российской вакцины «Ультрикс Квадри», отличающейся высоким уровнем безопасности и эффективности.

Грипп способен привести к тяжелым осложнениям. Заболевание представляет особую опасность для детей.

«Единственный надежный способ защиты — это вакцинация. В Подмосковье уже стартовала прививочная кампания против гриппа для детей, в ближайшее время начнем масштабную кампанию по вакцинации взрослого населения», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для получения профилактической прививки родителям или законным представителям ребенка необходимо обратиться в детскую поликлинику, к которой он прикреплен.

Перед процедурой обязателен осмотр педиатра, который даст разрешение на вакцинацию. Записаться на прием к специалисту можно различными способами: через единый портал госуслуг, по номеру 122, а также с помощью специального бота в мессенджере Telegram.