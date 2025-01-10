Россиян предупредили о внутренних резервуарах метапневмовируса

В России давно есть внутренние резервуары метапневмовируса человека (hMPV), которые активизируются осенью и зимой. Об этом сообщил РБК вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов.

«Если у нас сейчас самолеты летают в Китай и из Китая к нам, эти вирусы к нам попадут», — подчеркнул ученый.

Нетесов указал на то, что метапневмовирус был открыт более 20 лет назад, поэтому в сообщениях о вспышке заболевания на территории КНР нет ничего нового. Каждый год эта инфекция является причиной респираторных болезней в России.

Вирусолог добавил, что последствия заражения hMPV не такие опасные, как при коронавирусе или гриппе типа «А». Некрасов, однако, порекомендовал людям старше 65 лет, гражданам с лишним весом и серьезными хроническими заболеваниями носить в общественных местах маски и чаще мыть руки.

Врач-иммунолог Владимир Болибок ранее назвал метапневмовирус «банальным ОРВИ».