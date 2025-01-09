Метапневмовирус встречается в России каждый год, количество заболевших держится на уровне 0,1% от общего числа заразившихся ОРВИ. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT .

По словам специалиста, это «банальное ОРВИ», у которого нет каких-либо специфических симптомов. Болибок отметил, что в Китае была вспышка заболевших в каком-то одном регионе, поэтому эту проблему «раздули».

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что метапневмовирус встречается в России ежегодно и по признакам схож с ОРВИ.