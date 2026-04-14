Врач Чернышова связала ощущение кома в горле с заболеваниями ЖКТ

Терапевт Надежда Чернышова сообщила «Москве 24» , что постоянное ощущение кома в горле может быть вызвано разными причинами, такими как заболевания желудочно-кишечного тракта, поллиноз и даже рак.

По словам специалиста, чаще всего проблема возникает из-за сбоя в работе щитовидной железы. Увеличение органа или появление узла на нем приводит к давлению на окружающие ткани, вызывая чувство спазма и инородного тела в горле.

Также причиной может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), при которой содержимое желудка забрасывается в пищевод и глотку, раздражая слизистую оболочку и вызывая отек.

Подобные ощущения могут возникать и при шейном остеохондрозе из-за давления на нервные корешки. Это состояние часто сопровождается шейными и головными болями. Кроме того, чувство кома в горле может быть проявлением онкологического заболевания, если новообразование возникло в области глотки.