Россиян предупредили о смертельно опасных лекарствах для гипертоников

Мясников: сосудосуживающие капли могут вызвать инсульт у гипертоников

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о потенциальных рисках частого использования сосудосуживающих капель для носа для гипертоников. Своим мнением он поделился в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Да, можно. Но не нужно», — сказал он.

Мясников пояснил, что чрезмерное применение сосудосуживающих назальных капель может быть связано с повышением риска инсульта у гипертоников.

Однократное применение вреда не принесет, только «нос высушит». Если же часто пользоваться, то можно довести себя до инсульта и нарушения мозгового кровообращения.

Ранее Мясников призвал запретить продажу кроверазжижающих препаратов без рецепта, пояснив, что неправильное их использование может привести к сильным кровотечениям.