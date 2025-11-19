Доктор Мясников призвал запретить продажу кроверазжижающих препаратов без рецепта

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о рисках при приеме кроверазжижающих таблеток. В своем Telegram-канале он призвал Министерство здравоохранения России ввести запрет на их использование без строгих показаний, сообщил сайт «Известия» .

Мясников подчеркнул, что эти препараты должны назначаться только врачом и приниматься под его контролем. Неправильное использование таких лекарств может привести к сильным кровотечениям.

По мнению эксперта, назначать кроверазжижающие препараты можно только в случае серьезных заболеваний, таких как мерцательная аритмия, тромбоз глубоких вен, инсульты и онкологические заболевания. Мясников отметил, что многие люди начинают принимать эти препараты по собственному усмотрению.