Россиян предупредили о росте числа зараженных ВИЧ

Эпидемиолог Покровский: в России не хватает мероприятий по профилактике ВИЧ

Ежегодно в России выявляют около 50-60 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Об этом 360.ru сообщил академик РАН эпидемиолог Вадим Покровский.

По его словам, число инфицированных в стране все время растет. Количество новых носителей вируса прибавляется к тем, кто был заражен ранее. В год умирают около 30-35 тысяч человек.

«По данным Роспотребнадзора, в России сейчас около одного миллиона 250 тысяч живущих с ВИЧ-инфекцией. От них, конечно, происходит заражение, не говоря уже о недиагностированных случаях», — сказал эксперт.

Покровский отметил, что в регионах, а особенно в сельской местности, не хватает мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.

«На обследование и лечение больных закладываются большие бюджеты, а на обучение людей, как не заразиться, куда меньше», — пояснил собеседник 360.ru.

По словам эпидемиолога, чем меньше половых контактов, тем ниже риск заражения. Важно пользоваться презервативами, а также обследоваться на ВИЧ-инфекцию вместе с партнером.

Ранее стало известно, что больше 2,2 миллиона жителей Подмосковья узнали свой ВИЧ-статус с января нынешнего года. Обследование можно пройти бесплатно.