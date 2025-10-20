Более 2,2 миллиона жителей Подмосковья узнали свой ВИЧ-статус с января

Жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. С начала года процедуру уже прошли более 2,2 миллиона человек.

Тестирование можно пройти бесплатно в специализированных кабинетах в поликлиниках, а также в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, напомнили в региональном Минздраве. Кроме того, процедуру регулярно проводят в выездных комплексах.

«Регулярное прохождение тестирования на ВИЧ такая же забота о своем здоровье, как и диспансеризация. С начала года свой ВИЧ-статус проверили уже более 2,2 миллиона человек, что на 32,6 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Центр по борьбе со СПИДом находится в Котельниках. Узнать больше о профилактике заболевания можно по ссылке.