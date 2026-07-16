Россиян предупредили о риске заражения опасной инфекцией на даче

Онищенко: от грызунов на дачах можно заразится туляремией

Россияне могут заразиться туляремией в дачный сезон через еду, воду и воздух от грызунов. О рисках серьезных последствий рассказал НСН заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, инфекцию переносят грызуны: кролики, водяные крысы, полевки, зайцы. Человек может заразиться при контакте с животными, через воду и продукты, а также воздушно-пылевым путем.

«Туляремия протекает с высокой температурой, головными болями и другими характерными симптомами, так что нужно сразу обращаться к врачу», — предупредил Онищенко.

Инкубационный период составляет до 21 дня. Болезнь может проявляться в разных формах: бубонной, ангинозной или конъюнктивальной.

Врач отметил, что в СНТ и на дачах необходимо проводить дератизацию, чтобы снизить численность грызунов. Лечение требует госпитализации, контакты заболевших проверяют. Также существует вакцинация. По его словам, за инфекцией следят через мониторинг в дикой природе.

Ранее туляремию нашли среди опасных патогенов, которые хранят на Украине в лабораториях.