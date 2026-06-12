Нацразведка США: на Украине в лабораториях хранятся опасные патогены

На Украине хранятся опасные патогены, в том числе сибирская язва и вирус Эболы. Об этом свидетельствуют документы Национальной разведки США, которые оказались в распоряжении РИА «Новости» .

«Сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее», — говорится в документе.

Также по информации в документах, на Украине расположены 40 лабораторий, которые поддерживаются Вашингтоном. В них хранилось советское биологическое оружие, проходили обучение украинские ученые, а также проходила сертификация по работе с особо опасными патогенами.

США финансировали минимум 13 биолабораторий на Украине. Белый дом направил на строительство и оснащение объектов высокой степени защиты порядка 24,8 миллиона долларов.