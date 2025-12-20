Россиян предупредили о риске новой пандемии

Гонконгский A (H3N2) или же птичий A (H5N1) грипп могут стать причиной начала новой пандемии. Об этом ТАСС рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Пандемия гриппа будет, вопрос — когда она будет и насколько интенсивна. Но ставку делают как раз на вирус гриппа A (H3N2) [гонконгский грипп], который уже циркулирует более 50 лет в человеческой популяции, и также на птичий вирус, который имеет гемагглютинин-5», — пояснила специалист.

По ее словам, сейчас за ними ведется особое наблюдение. Врач добавила, что не стоит паниковать, так как имеются вакцина и противовирусные препараты. Главное — соблюдать требования требования санэпидрежима, в частности, носить маски и прививаться.

Малинникова отметила, что современные вакцины позволяют прививать маленьких детей, беременных, а также людей с тяжелыми хроническими заболеваниями и различными иммунодефицитами. Именно это и не позволяет вирусу активизироваться и привести к пандемии.

Ранее ВОЗ заявила, что европейские медики столкнулись с огромной нагрузкой из-за нового штамма гриппа.