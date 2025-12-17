Новый штамм гриппа нагрузил европейские больницы

Всемирная организация здравоохранения заявила об огромной нагрузке, с которой столкнулись европейские медики из-за нового штамма гриппа. Об этом сообщил в беседе с The Guardian глава ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, сезон гриппа наступает в зимнее время ежегодно, однако на этот раз ситуация складывается несколько иным образом.

«Даже небольшая генетическая мутация заболевания может оказать огромное давление на наши службы здравоохранения», — сказал он.

Клюге добавил, что пик заболеваемости наступит в конце декабря или начале января, но опасности на уровне пандемии COVID-19 быть не должно.

Ранее россиянам напомнили о важности вакцинации от гонконгского гриппа. По словам вирусолога Павла Волчкова, это единственный эффективный способ защиты от заражения.