Россиян предупредили о риске летального исхода от липолитиков с маркетплейсов

Поклонников набирающих популярность липолитиков, которые покупают на маркетплейсах и колят в лицо и тело, предупредили о рисках тяжелых последствий. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

За последний год спрос на такого рода препараты вырос вдвое. Их курсами колют в живот, руки, второй подбородок, колени. Стоимость укола стартует с 10 тысяч рублей.

Однако у липолитиков есть опасные побочные эффекты. Они приводят к истончению тканей и уменьшению жировой прослойки, которая играет важную роль в организме.

Кроме того, при чрезмерном применении есть риски отека Квинке, фиброза и даже летального исхода. В январе в одной из частных клиник после липопроцедуры скончалась жительница Москвы.

Ранее стало известно, что второй пациент пластического хирурга Ильи Елагина умер после операции. Ему делали резекцию желудка.