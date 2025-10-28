Второй пациент известного хирурга умер после резекции желудка

Еще один пациент пластического хирурга Ильи Елагина умер после операции. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Погибшему проводили резекцию желудка.

Елагин только недавно вернулся к работе после прошлой смерти пациента, напомнил источник канала. Тогда 36-летний мужчина почувствовал себя плохо на следующий день после операции и обратился за помощью.

Ему провели повторную операцию, но это не помогло, и через несколько дней мужчина скончался. Врач находится под подпиской о невыезде.

Официально данные о смерти пациента не подтверждены, как и не названы истинные причины его гибели.