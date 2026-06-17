Россиян предупредили о рисках неправильного ношения ювелирных украшений

Мособлпожспас: украшения нужно снимать в жару, перед баней и тренировкой

Россиянам посоветовали снимать ювелирные украшения в жаркую погоду, а также перед тренировкой или посещением бани. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».

«Необходимо обязательно снимать с себя ювелирные украшения, в первую очередь кольца, перед посещением бани, в жаркую погоду, а также перед предстоящей физической нагрузкой», — сказал собеседник агентства.

По его словам, может возникнуть сильный отек, а это опасно. В таких случаях следует сразу звонить в экстренные службы. Человеку может понадобиться срочное медицинское вмешательство.

Ранее в Наро-Фоминске спасатели помогли снять кольцо с пальца семилетнего мальчика. Ребенок примерил подаренное украшение, а самостоятельно снять не смог.