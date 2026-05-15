Спасатели освободили палец мальчика от кольца в Наро-Фоминском округе

В пятницу, 15 мая, работники поисково-спасательного поста 278-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли семилетнему мальчику. Они освободили его палец от тесного ювелирного украшения в Наро-Фоминском городском округе.

Старший смены Илья Шанин сообщил, что в половине пятого утра через службу экстренных вызовов «Система-112» за помощью обратилась местная жительница из поселка Калининец. Она рассказала, что ее сын проснулся и пожаловался на острую боль в пальце из-за украшения.

«Накануне ребенок решил примерить подаренное кольцо и не стал снимать его на ночь. Вскоре он проснулся от дискомфорта и понял, что самостоятельно снять украшение уже не в состоянии», — отметил Шанин.

Родители мальчика сразу же вызвали спасателей. Когда работники противопожарно-спасательной службы прибыли на место, ювелирное изделие плотно сидело на опухшем пальце. На место также прибыла бригада скорой медицинской помощи. Металл оказался прочным, но спасатели при помощи специального инструмента смогли освободить палец от кольца. После этого медики осмотрели конечность и обработали ее специальным раствором. Госпитализация ребенку не потребовалась.