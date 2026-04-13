Россиян предупредили о рисках чрезмерного употребления соли

Врач Закирова: привычка досаливать пищу может быть связана с дефицитом натрия

Привычка досаливать пищу может быть сигналом о дефиците натрия, развитии гипотонии и нарушениях в работе надпочечников. Об этом РИА «Новости» заявила врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.

Она объяснила, что чрезмерная любовь к соли может свидетельствовать о нарушении электролитного баланса и других проблем.

«В некоторых случаях повышенное желание есть соль может быть связано с нарушениями в работе надпочечников, в частности, с гиперальдостеронизмом, когда чрезмерное количество альдостерона способствует задержке натрия в организме», — подчеркнула врач.

Закирова посоветовала не злоупотреблять солью и солеными продуктами, чтобы избежать ряда проблем, в том числе заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы.

