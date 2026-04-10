Диетолог Королева объяснила, что скрытая непереносимость еды может вызвать псориаз и снижение памяти

Доктор медицинских наук и диетолог Маргарита Королева объяснила механизм скрытой пищевой непереносимости. Об этом сообщило «Радио 1» .

По словам врача, при таком состоянии организм не может расщепить определенный продукт, из-за чего образуются крупные фрагменты. К ним присоединяются иммунные тела, что вызывает воспаление.

«Иммунные комплексы попадают в кровоток и могут оседать в любом органе и провоцировать снижение памяти, плаксивость, головокружение, атопический дерматит, псориаз, экзему, аутоиммунные проблемы», — предупредила медик.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно знать свой «красный список» продуктов, добавил RT.