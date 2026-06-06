Россиян предупредили о причинах мужского климакса

Андропауза, которую также называют мужским климаксом, может наступить в любом возрасте по стечению факторов. Об этом 360.ru сообщил врач-эндокринолог, уролог и андролог Евгений Греков.

По его словам, с дефицитом тестостерона могут сталкиваться даже молодые мужчины. Влияние на состояние здоровья оказывают множество причин, в первую очередь — образ жизни.

«Стрессы, курение, наркотики, тяжелые металлы, плохое питание, облучение, радиация, бессонные ночи и даже выхлопные газы — все это может привести к ранней андропаузе», — пояснил специалист.

Подробнее о том, что может привести к андропаузе и бесплодию молодых мужчин и почему не стоит применять препараты тестостерона без назначения врача, читайте в нашей статье.