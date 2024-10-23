Россиян предупредили о предмете в доме, способном вызвать рак

Использование линолеума с ПВХ-покрытием может спровоцировать развитие рака. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры ХТВМС РТУ МИРЭА Александр Гервальд.

«Такой линолеум может содержать хлор, свинец и другие опасные вещества. Самыми опасными из них являются фталаты. Они становятся причиной возникновения онкологических заболеваний», — предупредил он

Химик указал, что присутствующие в составе ПВХ-линолеума свинец и кадмий являются нейротоксинами, которые при длительном воздействии способны вызывать нарушения в работе центральной нервной системы и почечные заболевания.

По его словам, производство и утилизация линолеума также являются вредными для окружающей среды.

Нутрициолог Торал Шах ранее сообщил, что брокколи и редька помогут снизить риск развития рака, поэтому их нужно обязательно включить в рацион. Они снижают риск онкологического заболевания за счет своих противовоспалительных свойств.