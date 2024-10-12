Названы два овоща для профилактики рака

Некоторые дешевые продукты питания помогут снизить риск развития рака, поэтому их нужно включить в рацион. Речь идет о брокколи и редьке, заявила нутрициолог Торал Шах в статье для издания Express .

Для защиты кишечника и профилактики онкологических заболеваний врач посоветовала больше есть крестоцветных овощей. Самыми доступными из них являются брокколи, редька, редис, репа, брюссельская, цветная и другие виды капусты.

По словам Шах, в этих продуктах содержится большое количество растительных пищевых волокон, которые стимулируют процесс пищеварения и служат пищей для полезных бактерий, находящихся в кишечнике.

Также в крестоцветных овощах много витаминов и минералов, которые образуют в организме активные соединения, такие как индол и сульфорафан. Они снижают риск рака за счет своих противовоспалительных свойств.

Нутрициолог Валерия Герюгова ранее рекомендовала снизить количество красного мяса в рационе, чтобы защитить кишечник от злокачественных образований.