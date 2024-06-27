Кинолог Голубев рассказал об опасности курения вейпов рядом с собакой

Регулярное курение вейпов рядом с собакой может нанести серьезный вред питомцу. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО .

По его словам, в данной ситуации животное оказывается под воздействием вредных веществ точно так же, как и сами курильщики.

«Нужно быть предельно внимательным, находясь рядом с собакой с вейпом, если вы знаете, что у вашего питомца есть аллергия или заболевания дыхательной системы. В этом случае дым может усугубить состояние питомца», — предупредил эксперт.

Он также напомнил, что специальные жидкости содержат пропиленгликоль, который выделяет опасные токсины. Результатом может стать хроническая легочная недостаточность, добавила газета «Петербургский дневник».